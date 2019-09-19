В Грозном полностью потушили пожар в торговом центре

МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Крупный пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Пожар ликвидирован в 22.10", - сказал собеседник агентства.

Представитель управления МЧС по Чечне сообщил, что в тушении пожара были задействованы 17 единиц техники и около 100 человек личного состава МЧС.