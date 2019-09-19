В Грозном полностью потушили пожар в торговом центре

МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Крупный пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар ликвидирован в 22.10", - сказал собеседник агентства.
Представитель управления МЧС по Чечне сообщил, что в тушении пожара были задействованы 17 единиц техники и около 100 человек личного состава МЧС.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" вспыхнул в четверг вечером на третьем этаже здания. Площадь составила, по данным МЧС, 700 квадратных метров. Пострадавших нет.