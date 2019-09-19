Глава СВР отреагировал на данные об атаке иранских дронов на саудовские НПЗ

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, говоря об обвинениях в адрес Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил, что нельзя делать выводы, не имея конкретных доказательств.

"Мне представляется, что нельзя делать выводов, не имея каких-то твердых доказательств", - заявил Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос, имеют ли под собой почву выдвигаемые в адрес Ирана обвинения в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.