Российская разведка собирает данные об атаке на саудовские нефтяные объекты

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство собирает данные о том, кто мог стоять за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но окончательных выводов пока не делает.

"Мы собираем эти данные, но окончательные выводы пока не делаем", - сообщил Нарышкин журналистам в ответ на вопрос, есть ли данные о том, кто мог стоять за атакой на заводы Saudi Aramco.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.