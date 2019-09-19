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РИА Новости

Вершинин обсудил с докладчиком ПАСЕ права человека на Северном Кавказе

22:07 19.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Франком Швабе права человека в Северо-Кавказском регионе, подчеркнув важность неполитизированного подхода к освещению этой ситуации, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, Швабе находится 18-20 сентября 2019 года в России с рабочим визитом в рамках подготовки доклада по теме "О необходимости восстановления прав человека и верховенства закона в Северо-Кавказском регионе".
"Стороны выразили удовлетворение недавним возвращением российской парламентской делегации в ПАСЕ и началом ее практического взаимодействия с Ассамблеей. С российской стороны была подчеркнута важность объективного и неполитизированного подхода к освещению ситуации с правами человека при уважении культурно-исторических и духовно-нравственных традиций Северо-Кавказского региона", - говорится в сообщении ведомства.
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Сергей ВершининМИД РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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