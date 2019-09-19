Вершинин обсудил с докладчиком ПАСЕ права человека на Северном Кавказе

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Франком Швабе права человека в Северо-Кавказском регионе, подчеркнув важность неполитизированного подхода к освещению этой ситуации, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД РФ, Швабе находится 18-20 сентября 2019 года в России с рабочим визитом в рамках подготовки доклада по теме "О необходимости восстановления прав человека и верховенства закона в Северо-Кавказском регионе".