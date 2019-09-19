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РИА Новости

В Грозном локализовали пожар в торговом центре

22:02 19.09.2019
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
Пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Крупный пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" вспыхнул в четверг вечером. Изначально сообщалось, что загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Людей эвакуировали.
"В 21.36 пожар локализован на 700 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших не поступала.
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