В Грозном локализовали пожар в торговом центре

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Крупный пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" вспыхнул в четверг вечером. Изначально сообщалось, что загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Людей эвакуировали.

"В 21.36 пожар локализован на 700 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.