Крупный пожар в торговом центре в Грозном попал на видео

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном сняли на видео. Ролик опубликован во "ВКонтакте".

На записи видно, что прибывшая техника тушит верхние этажи здания, охваченные огнем. Через дорогу от торгового центра столпились местные жители, которые снимают происходящее на телефоны.

К тушению возгорания привлекли 12 единиц техники и 50 человек. По предварительной информации, на третьем этаже здания загорелся один из магазинов, и вскоре огонь охватил соседние помещения.

Всех находившихся внутри людей удалось экстренно эвакуировать.