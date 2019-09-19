Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в новой Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил, что автобус, перевозивший рабочую смену предприятия, съехал в кювет на Киевском шоссе в новой Москве в деревне Яколевское. Информация о пострадавших уточнялась.