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РИА Новости

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в новой Москве

21:55 19.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил, что автобус, перевозивший рабочую смену предприятия, съехал в кювет на Киевском шоссе в новой Москве в деревне Яколевское. Информация о пострадавших уточнялась.
"Киевское шоссе, 56-й километр, автобус съехал в кювет, погибших нет, пострадали шесть человек", - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
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