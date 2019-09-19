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РИА Новости
Новое оружие России

Минобороны и завод "Купол" заключили госконтракт на поставки ЗРК "Тор"

21:51 19.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор" . Архивное фото
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ в четверг заключило с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" долгосрочный государственный контракт на поставки вооружений.
Ранее в четверг в ходе заседания ВПК президент РФ Владимир Путин сообщил, что будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 миллиардов рублей, которые предполагают производство и поставку в войска в 2019-2027 годах зенитных ракетных комплексов Тор-М2 И Тор-М2ДТ. По его словам, реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений.
Церемония подписания состоялась в четверг после заседания военно-промышленной комиссии РФ, которое Путин провёл в столице Удмуртии. Документ подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор завода "Купол" Фанил Зиятдинов.
Стороны подписали документ в присутствии президента и других участников заседания военно-промышленной комиссии РФ.
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Новое оружие РоссииМинистерство обороны РоссииВоздушно-космические силы РоссииТор (зенитный ракетный комплекс)Министерство обороны РФРоссияБезопасностьЭкономика
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