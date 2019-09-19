Минобороны и завод "Купол" заключили госконтракт на поставки ЗРК "Тор"

Ранее в четверг в ходе заседания ВПК президент РФ Владимир Путин сообщил, что будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 миллиардов рублей, которые предполагают производство и поставку в войска в 2019-2027 годах зенитных ракетных комплексов Тор-М2 И Тор-М2ДТ. По его словам, реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений.