Мадуро заявил, что Трамп испытывает особую ненависть к народу Венесуэлы

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит латиноамериканские народы, но особую ненависть он испытывает к народу Венесуэлы и его истории.

"Я открыто говорю это здесь, на твоей столь авторитетной программе: у Дональда Трампа есть навязчивая идея и ненависть в отношении латиноамериканских народов в целом. К беженцам, к иммигрантам, но особенно он ненавидит народ Венесуэлы и его историю", - сказал Мадуро в программе Рафаэля Корреа на RT

По его словам, Трамп "выплёскивает эту ненависть на народ Венесуэлы".

"Я сравниваю это с эпохой Гитлера, с тем же самым видением, которое Гитлер навязывал евреям, еврейскому народу Европы до войны, до 39 года", - добавил президент.