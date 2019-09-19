Мадуро заявил, что Трамп испытывает особую ненависть к народу Венесуэлы

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит латиноамериканские народы, но особую ненависть он испытывает к народу Венесуэлы и его истории.
"Я открыто говорю это здесь, на твоей столь авторитетной программе: у Дональда Трампа есть навязчивая идея и ненависть в отношении латиноамериканских народов в целом. К беженцам, к иммигрантам, но особенно он ненавидит народ Венесуэлы и его историю", - сказал Мадуро в программе Рафаэля Корреа на RT.
По его словам, Трамп "выплёскивает эту ненависть на народ Венесуэлы".
"Я сравниваю это с эпохой Гитлера, с тем же самым видением, которое Гитлер навязывал евреям, еврейскому народу Европы до войны, до 39 года", - добавил президент.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.