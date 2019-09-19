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РИА Новости

Суверенный совет Судана помиловал восемь приговоренных к казни повстанцев

21:47 19.09.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ, 19 сен - РИА Новости. Суверенный совет Судана помиловал восьмерых осужденных на смертную казнь представителей южной повстанческой группировки Суданского народно-освободительного движения/армии (СНОД/А), заявил официальный представитель совета Мухаммад аль-Факи Сулейман.
Ранее сообщалось, что суверенный совет Судана и вооруженные группировки, базирующиеся на юге страны, достигли всеобъемлющего соглашения.
"Совет принял ряд решений по выполнению соглашения ... подписанного в столице государства Южный Судан Джубе. В частности, совет решил отменить смертный приговор восьми осужденным на казнь членам народно-освободительного движения/армии (СНОД/А) под руководством Абд аль-Вахида Нура наряду с освобождением 18 заключенных (членов - ред.) вооруженных группировок и трех задержанных", - заявил Сулейман.
Переговоры между правящим в Судане Суверенным советом и повстанческими группировками проходили в столице Южного Судана Джубе. Во вторник на прошлой неделе к делегации членов Суверенного совета Судана присоединился премьер-министр этой страны Абдалла Хамдук.
Столица Судана Хартум
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Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа. На пост председателя правительства его выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.
Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
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