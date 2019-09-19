Суверенный совет Судана помиловал восемь приговоренных к казни повстанцев

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума

ХАРТУМ, 19 сен - РИА Новости. Суверенный совет Судана помиловал восьмерых осужденных на смертную казнь представителей южной повстанческой группировки Суданского народно-освободительного движения/армии (СНОД/А), заявил официальный представитель совета Мухаммад аль-Факи Сулейман.

Ранее сообщалось, что суверенный совет Судана и вооруженные группировки, базирующиеся на юге страны, достигли всеобъемлющего соглашения.

"Совет принял ряд решений по выполнению соглашения ... подписанного в столице государства Южный Судан Джубе. В частности, совет решил отменить смертный приговор восьми осужденным на казнь членам народно-освободительного движения/армии (СНОД/А) под руководством Абд аль-Вахида Нура наряду с освобождением 18 заключенных (членов - ред.) вооруженных группировок и трех задержанных", - заявил Сулейман.

Переговоры между правящим в Судане Суверенным советом и повстанческими группировками проходили в столице Южного Судана Джубе. Во вторник на прошлой неделе к делегации членов Суверенного совета Судана присоединился премьер-министр этой страны Абдалла Хамдук.

Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа. На пост председателя правительства его выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).

Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.