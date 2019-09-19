Драка женщин из-за еды на свадьбе в Индонезии попала на видео

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Индонезии две женщины подрались из-за еды на свадьбе. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На записи видно, как присутствующие подходят к шведскому стол. Женщина в зеленом накладывает себе ренданг — национальное блюдо с остро-пряным соусом на основе кокосового молока. Однако стоящей рядом индонезийке в красном показалось, что гостья положила на тарелку слишком много.

"У тебя нет никакого стыда и манер! Ты хочешь накормить этим целую деревню?!" — обратилась она к женщине в зеленом.

Гостья ответила, что может делать все, что ей хочется. Она также обвинила собеседницу в том, что та прошла к шведскому столу без очереди.