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РИА Новости

Драка женщин из-за еды на свадьбе в Индонезии попала на видео

21:43 19.09.2019
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Индонезии две женщины подрались из-за еды на свадьбе. Видео инцидента появилось в социальных сетях.
На записи видно, как присутствующие подходят к шведскому стол. Женщина в зеленом накладывает себе ренданг — национальное блюдо с остро-пряным соусом на основе кокосового молока. Однако стоящей рядом индонезийке в красном показалось, что гостья положила на тарелку слишком много.
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"У тебя нет никакого стыда и манер! Ты хочешь накормить этим целую деревню?!" — обратилась она к женщине в зеленом.
Гостья ответила, что может делать все, что ей хочется. Она также обвинила собеседницу в том, что та прошла к шведскому столу без очереди.
Женщина в красном попыталась отнять у другой героини видео тарелку с едой, после чего они начали толкаться и наносить друг другу удары руками. Гости торжества попытались разнять их.
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