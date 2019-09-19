Площадь пожара в ТЦ "Гранд Парк" в Грозном увеличилась до 700 "квадратов"

ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Площадь пожара в торгово-развлекательном центре в Грозном увеличилась до 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Чечне.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" вспыхнул в четверг вечером. Изначально сообщалось, что загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Людей эвакуировали. По предварительным данным, жертв нет. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

"Возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара составила 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.