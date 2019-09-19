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РИА Новости

Площадь пожара в ТЦ "Гранд Парк" в Грозном увеличилась до 700 "квадратов"

21:37 19.09.2019 (обновлено: 06:55 20.09.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Площадь пожара в торгово-развлекательном центре в Грозном увеличилась до 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Чечне.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" вспыхнул в четверг вечером. Изначально сообщалось, что загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Людей эвакуировали. По предварительным данным, жертв нет. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров.
"Возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара составила 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Для тушения пожара привлечены 12 единиц техники и 50 человек.
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МЧС РФГрозныйЧечняПроисшествия
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