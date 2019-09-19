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РИА Новости

Рост акцизов ударит по импортным винам, уверен эксперт

21:34 19.09.2019
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваВиноградная плантация
Виноградная плантация
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Виноградная плантация. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские виноделы, производящие свою продукцию из отечественного сырья, выиграют от будущего повышения акцизных ставок - благодаря налоговым вычетам, и их продукция не подорожает, в отличие от вина, произведенного из импортного виноматериала, сказал РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Госдума РФ ранее в четверг приняла закон об увеличении акцизов на вино с 2020 года, согласно которому акцизы на тихие вина в РФ увеличиваются с 18 до 31 рубля за литр в 2020 году, до 32 рублей в 2021 году, до 33 рублей – в 2022 году, на игристые вина - с 36 до 40, 42 и 43 рублей соответственно. При этом для производителей вин из винограда, выращенного на территории России, предусматриваются налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.
"С учетом вычета, который будет разрешено сделать производителям игристого вина, ликерного вина, коньяка из винограда, выращенного в России - эта наша продукция, - я считаю, ни в коем случае не должна подняться в цене в следующем году, даже несмотря на инфляционные вещи. Возможно, у какого-то ряда предприятий, в зависимости от его ценовой категории, будет и понижение", - сказал Попович.
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"Отечественная продукция выиграет, и это выигрыш должен создать самое главное – вызвать интерес у отечественных производителей больше сажать винограда и больше производить из винограда своего вина", - подчеркнул он. Но использование импортного виноматериала приведет к подорожанию продукции, из которого она сделана, считает эксперт.
"На цене вина, которое привозится из-за границы в бутылках, или которое производится в России из виноматериала, закупленного за рубежом, повышение, безусловно, скажется. Процентов на 10-12 в нижнем ценовом сегменте, наверное, цена поднимется", - полагает глава Союза виноделов. Виноматериалом считается любое вино, пока оно не оформлено как готовый продукт и не разлито в потребительскую тару. Винодельческое предприятие использует как виноматериал, полученный на собственных виноградниках, так и закупленный на других.
Россия располагает хорошим потенциалом для развития собственного винодельческого производства, но из-за отсутствия достаточной собственной сырьевой базы ей пока необходим импортный виноматериал, зависимость от которого может сохраниться до 2030 года, отмечал ранее генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
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Леонид ПоповичГосдума РФРоссияЭкономика
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