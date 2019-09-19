Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T21:25Z
https://ria.ru/20190919/1558869489.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155737/08/1557370839_0:91:3077:1822_1036x0_80_0_0_a987681caca8c9ffef144534b054682c.jpg
РИА Новости

Автобус с рабочими съехал в кювет на Киевском шоссе в новой Москве

21:25 19.09.2019
399
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Автобус, перевозивший рабочую смену предприятия, съехал в кювет на Киевском шоссе в новой Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В деревне Яковлевское автобус от предприятия со сменой рабочих съехал в кювет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП автобус не перевернулся. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия выясняется.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
17 сентября, 13:34РИА Новости
В Москве скорая столкнулась с автобусом и легковушкой
210011
Обсудить 0
Новая МоскваМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Капельницы
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в новой Москве
РИА
Новости
Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Глюкоза рассказала, почему плакала на свадьбе Бондарчука и Андреевой
Судебно-медицинский эксперт
В Судане более 120 человек заразились холерой
Здание ООН в Нью-Йорке
Президент и глава МИД Ирана получили американские визы
Лента
новостей
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Площадь пожара в ТЦ "Гранд Парк" в Грозном увеличилась до 700 "квадратов"
Виноградная плантация
Рост акцизов ударит по импортным винам, уверен эксперт
Автомобиль скорой помощи в Йемене
В Йемене пять человек погибли при взрыве автобуса, сообщили СМИ
Пожар
МЧС сообщило об отсутствии пострадавших в результате пожара в ТЦ в Грозном
Дамаск
В Дамаске прогремели взрывы
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Путин осмотрел реконструированную площадь Ижевска с сухим фонтаном
Город Кито
Эквадор легализовал производство и продажу марихуаны в медицинских целях
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Драка женщин из-за еды на свадьбе в Индонезии попала на видео
Драка женщин из-за еды на свадьбе в Индонезии попала на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
Лента новостейМолния