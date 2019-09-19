Автобус с рабочими съехал в кювет на Киевском шоссе в новой Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Автобус, перевозивший рабочую смену предприятия, съехал в кювет на Киевском шоссе в новой Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В деревне Яковлевское автобус от предприятия со сменой рабочих съехал в кювет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП автобус не перевернулся. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия выясняется.
17 сентября, 13:34РИА НовостиВ Москве скорая столкнулась с автобусом и легковушкой