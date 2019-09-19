Автобус с рабочими съехал в кювет на Киевском шоссе в новой Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Автобус, перевозивший рабочую смену предприятия, съехал в кювет на Киевском шоссе в новой Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В деревне Яковлевское автобус от предприятия со сменой рабочих съехал в кювет", - сказал собеседник агентства.