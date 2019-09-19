Президент и глава МИД Ирана получили американские визы

ООН, 19 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили визы для участия в ГА ООН, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

"Да, они получили визы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Зариф прибудет в Нью-Йорк в пятницу, а Роухани в понедельник.