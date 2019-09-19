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РИА Новости

Президент и глава МИД Ирана получили американские визы

21:21 19.09.2019 (обновлено: 22:16 19.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 19 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили визы для участия в ГА ООН, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.
"Да, они получили визы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Зариф прибудет в Нью-Йорк в пятницу, а Роухани в понедельник.
Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у него до сих пор нет визы.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 14:31РИА Новости
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Хасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифГенеральная Ассамблея ООНМИД ИранаООНИранСШАВ мире
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