Минфин спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ продолжит сокращаться в 2020-2022 годах, но даже к концу этого периода на них будет приходиться больше трети поступлений в казну, свидетельствуют опубликованные в четверг материалы Минфина России.

"Доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 40,8% в 2019 году до 35% в 2022 году", - говорится в сообщении Минфина в связи с одобрением на заседании правительства проекта федерального бюджета на 2020–2022 годы.

В абсолютных цифрах нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 7,472 триллиона рублей в 2020 году, 7,679 триллиона рублей в 2021 году и 7,731 триллиона рублей в 2022 году. К ним Минфин относит поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газ, экспортных таможенных пошлин на энергоносители и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), который применяется на отдельных месторождениях.

В целом же в 2020-2022 годы общие доходы бюджета будут расти - с 20,2 триллиона рублей в 2019 году до 20,4 триллиона рублей в 2020 году, 21,2 триллиона рублей в 2021 году и 22,1 триллиона рублей в 2022 году. При этом по отношению к ВВП общий объем доходов казны будет постепенно сокращаться с 18,5% ВВП в 2019 году и 18% ВВП в 2020 году до 17,7% ВВП в 2021 году и 17,2% ВВП в 2022 году.

"Указанная динамика обусловлена снижением нефтегазовых доходов по отношению к ВВП с 7,2% ВВП в 2019 году до 6% ВВП к 2022 году большей частью из-за следующих факторов – снижения цен на энергоносители и роста выпадающих доходов, связанных с предоставлением льгот предприятиям топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.