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РИА Новости

Минфин спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете

20:56 19.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ продолжит сокращаться в 2020-2022 годах, но даже к концу этого периода на них будет приходиться больше трети поступлений в казну, свидетельствуют опубликованные в четверг материалы Минфина России.
"Доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 40,8% в 2019 году до 35% в 2022 году", - говорится в сообщении Минфина в связи с одобрением на заседании правительства проекта федерального бюджета на 2020–2022 годы.
В абсолютных цифрах нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 7,472 триллиона рублей в 2020 году, 7,679 триллиона рублей в 2021 году и 7,731 триллиона рублей в 2022 году. К ним Минфин относит поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газ, экспортных таможенных пошлин на энергоносители и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), который применяется на отдельных месторождениях.
В целом же в 2020-2022 годы общие доходы бюджета будут расти - с 20,2 триллиона рублей в 2019 году до 20,4 триллиона рублей в 2020 году, 21,2 триллиона рублей в 2021 году и 22,1 триллиона рублей в 2022 году. При этом по отношению к ВВП общий объем доходов казны будет постепенно сокращаться с 18,5% ВВП в 2019 году и 18% ВВП в 2020 году до 17,7% ВВП в 2021 году и 17,2% ВВП в 2022 году.
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"Указанная динамика обусловлена снижением нефтегазовых доходов по отношению к ВВП с 7,2% ВВП в 2019 году до 6% ВВП к 2022 году большей частью из-за следующих факторов – снижения цен на энергоносители и роста выпадающих доходов, связанных с предоставлением льгот предприятиям топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.
Ненефтегазовые доходы, как ожидается, увеличатся с 11,2% ВВП в 2019 году до 11,4% в 2020 году благодаря ряду разовых неналоговых поступлений. Затем они снизятся до 11,1% ВВП к 2022 году, преимущественно за счет передачи поступлений от акцизов на нефтепродукты на региональный уровень. В абсолютных цифрах ненефтегазовые доходы прогнозируются в проекте бюджета на уровне 12,891 триллиона рублей в 2020 году, 13,567 триллиона рублей в 2021 году и 14,328 триллиона рублей в 2022 году.
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