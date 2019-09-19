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РИА Новости

В Судане более 120 человек заразились холерой

20:55 19.09.2019
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© Fotolia / pix4UСудебно-медицинский эксперт
Судебно-медицинский эксперт
© Fotolia / pix4U
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. По меньшей мере 124 человека заразились холерой на юго-востоке Судана, передает агентство СУНА со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным агентства, 101 человек заболел в провинции Голубой Нил, 23 - в провинции Сеннар.
В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Африке. Кампания продолжалась до середины июня и прошла в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии.
Холера - острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания — от нескольких часов до пяти дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.
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