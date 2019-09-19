СМИ сообщили об уничтожении беспилотника над пригородом Дамаска

ДАМАСК, 19 сен – РИА Новости. Гостелевидение Сирии сообщило в четверг об уничтожении неизвестного беспилотного летательного аппарата над городом Акраба к югу от столицы Сирии.
Как ранее сообщалось, несколько взрывов были слышны в Дамаске и его пригородах около 20:05 по местному времени (совпадает с мск).
Вчера, 20:35Война в СирииВ Дамаске прогремели взрывы
"Поступают сообщения об уничтожении БПЛА в небе над Акрабой в окрестностях Дамаска", - передает телеканал Ikhbariya.
Акраба находится примерно в десяти километрах к юго-востоку от Дамаска по дороге к международному аэропорту города.