Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T00:56Z
https://ria.ru/20190919/1558868857.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155886/91/1558869107_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7ca8b89a1296ec43ecd417baa706ca93.jpg
РИА Новости

У офиса Зеленского проходит акция против "формулы Штайнмайера"

20:48 19.09.2019 (обновлено: 00:56 20.09.2019)
5193
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
КИЕВ, 19 сентября - РИА Новости. Акция "Нормандский сговор - государственная измена" против реализации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса, проходит у здания офиса президента Украины, в ней участвуют, в том числе, радикалы.
Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера". После этого в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
Как следует из трансляции телеканала "Прямой", на акции присутствуют несколько сотен человек. Они держат в руках флаги Украины, а также красно-черные флаги "Организации украинских националистов" (экстремистская организация, запрещена в РФ).
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Вчера, 18:45РИА Новости
Лавров и Маас обсудили "нормандский формат" и "формулу Штайнмайера"
103910821
Обсудить 4
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаВ мире
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков резко ответил на заявление украинского посла о "развале России"
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
Лента
новостей
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Глюкоза рассказала, почему плакала на свадьбе Бондарчука и Андреевой
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Продлить контракт на транзит газа через Украину нельзя, заявили в ЕК
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
СМИ связали жалобу американского разведчика на Трампа с Украиной
Газовое оборудование во Львовской области Украины
Россия предложила Украине продлить транзит газа
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу
Уникальные маневры Су-27 между скал попали на видео
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с "Федором" к МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
Лента новостейМолния