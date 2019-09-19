У офиса Зеленского проходит акция против "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 19 сентября - РИА Новости. Акция "Нормандский сговор - государственная измена" против реализации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса, проходит у здания офиса президента Украины, в ней участвуют, в том числе, радикалы.
Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера". После этого в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
Как следует из трансляции телеканала "Прямой", на акции присутствуют несколько сотен человек. Они держат в руках флаги Украины, а также красно-черные флаги "Организации украинских националистов" (экстремистская организация, запрещена в РФ).
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.