У офиса Зеленского проходит акция против "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 19 сентября - РИА Новости. Акция "Нормандский сговор - государственная измена" против реализации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса, проходит у здания офиса президента Украины, в ней участвуют, в том числе, радикалы.

Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера". После этого в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".

Как следует из трансляции телеканала "Прямой", на акции присутствуют несколько сотен человек. Они держат в руках флаги Украины, а также красно-черные флаги "Организации украинских националистов" (экстремистская организация, запрещена в РФ).