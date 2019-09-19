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РИА Новости

Алла Бут рассказала о первой с 2012 года встрече с супругом

20:46 19.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПресс-конференция Аллы Бут
Пресс-конференция Аллы Бут
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Алла Бут рассказала о своих впечатлениях от первой с 2012 года встречи с супругом Виктором, отбывающим наказание в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс.

"Такое ощущение, что от человека, которого я видела в Нью-Йорке в суде, ровно половина осталась... Нам не давали за руки держаться, что-то передавать, вообще ничего нельзя, чисто визуальный контакт. Слава богу, что не через стекло", - рассказала Бут интервью программе "Сегодня" на телеканале НТВ.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали: 25 лет тюрьмы.
Алла Бут
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2011727
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