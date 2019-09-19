Эквадор легализовал производство и продажу марихуаны в медицинских целях

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен – РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора одобрила поправки в уголовный кодекс страны, отменяющие уголовное наказание за производство, торговлю, распространение и употребление содержащих марихуану лекарств и продуктов в медицинских и научно-исследовательских целях, сообщает издание El Universo.
Ранее уголовный срок за выращивание марихуаны составлял от одного года до трех лет.
Несколько дней назад производство и продажу марихуаны в медицинских целях запустил Парагвай.
Использование марихуаны в качестве лекарства в настоящее время разрешено в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и Пуэрто-Рико. В Боливии, Коста-Рике и Эквадоре разрешено персональное употребление, но с определенными ограничениями. Уругвай первой среди стран мира легализовал продажу, употребление и выращивание марихуаны.