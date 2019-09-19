Эквадор легализовал производство и продажу марихуаны в медицинских целях

Ранее уголовный срок за выращивание марихуаны составлял от одного года до трех лет.

Несколько дней назад производство и продажу марихуаны в медицинских целях запустил Парагвай.

Использование марихуаны в качестве лекарства в настоящее время разрешено в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и Пуэрто-Рико. В Боливии, Коста-Рике и Эквадоре разрешено персональное употребление, но с определенными ограничениями. Уругвай первой среди стран мира легализовал продажу, употребление и выращивание марихуаны.