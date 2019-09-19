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РИА Новости

Эквадор легализовал производство и продажу марихуаны в медицинских целях

20:45 19.09.2019
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкГород Кито
Город Кито
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Город Кито. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен – РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора одобрила поправки в уголовный кодекс страны, отменяющие уголовное наказание за производство, торговлю, распространение и употребление содержащих марихуану лекарств и продуктов в медицинских и научно-исследовательских целях, сообщает издание El Universo.
Ранее уголовный срок за выращивание марихуаны составлял от одного года до трех лет.
Несколько дней назад производство и продажу марихуаны в медицинских целях запустил Парагвай.
Использование марихуаны в качестве лекарства в настоящее время разрешено в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и Пуэрто-Рико. В Боливии, Коста-Рике и Эквадоре разрешено персональное употребление, но с определенными ограничениями. Уругвай первой среди стран мира легализовал продажу, употребление и выращивание марихуаны.
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