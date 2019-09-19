На Сицилии двухлетний мальчик, забытый отцом в автомобиле, умер от жары

РИМ, 19 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Двухлетний мальчик, забытый отцом в автомобиле на палящем солнце в сицилийском городе Катания, скончался в четверг от обезвоживания организма из-за сильной жары.

По информации местных СМИ, трагический инцидент произошел утром, когда 43-летний преподаватель факультета инженерии местного университета должен был отвезти сына в детский сад. Однако по дороге он забыл об этом и поехал в вуз.

Только около двух часов дня (15.00 мск), когда в университет позвонила его встревоженная жена, не обнаружившая сына в дошкольном учреждении, мужчина понял, что совершил роковую ошибку. Прибежав на университетскую стоянку, он обнаружил своего сына в бессознательном состоянии в автомашине, которая около пяти часов простояла на 30-градусной жаре. Отец немедленно бросился в ближайшую больницу, однако врачам не оставалось ничего, как констатировать смерть ребенка. Малыш скончался от обезвоживания организма из-за исключительно высокой температуры в салоне автомобиля.

Итальянская полиция начала расследование всех обстоятельств трагического происшествия.