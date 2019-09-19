Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T20:43Z
https://ria.ru/20190919/1558868759.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/112316/12/1123161251_0:47:1024:623_1036x0_80_0_0_eead7a6adc6a015b4bcb95c59b96d0cf.jpg
РИА Новости

На Сицилии двухлетний мальчик, забытый отцом в автомобиле, умер от жары

20:43 19.09.2019
661
© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия
© Flickr / Luca Prioli
РИМ, 19 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Двухлетний мальчик, забытый отцом в автомобиле на палящем солнце в сицилийском городе Катания, скончался в четверг от обезвоживания организма из-за сильной жары.
По информации местных СМИ, трагический инцидент произошел утром, когда 43-летний преподаватель факультета инженерии местного университета должен был отвезти сына в детский сад. Однако по дороге он забыл об этом и поехал в вуз.
Только около двух часов дня (15.00 мск), когда в университет позвонила его встревоженная жена, не обнаружившая сына в дошкольном учреждении, мужчина понял, что совершил роковую ошибку. Прибежав на университетскую стоянку, он обнаружил своего сына в бессознательном состоянии в автомашине, которая около пяти часов простояла на 30-градусной жаре. Отец немедленно бросился в ближайшую больницу, однако врачам не оставалось ничего, как констатировать смерть ребенка. Малыш скончался от обезвоживания организма из-за исключительно высокой температуры в салоне автомобиля.
Итальянская полиция начала расследование всех обстоятельств трагического происшествия.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
21 июня, 17:50РИА Новости
В Петербурге завели дело на мать оставленных без присмотра в квартире детей
Это уже далеко не первый подобный инцидент, происшедший в Италии. Аналогичная история случилась близ Вероны в августе 2017 года, когда родители забыли в машине четырехлетнего мальчика, скончавшегося в результате летнего зноя. В июне 2013 года повар одного из ресторанов города Пьяченца оставил утром спящего трехлетнего сына в автомобиле и ушел на работу. Малыш также умер от обезвоживания организма. В мае 2011 года преподаватель университета Анконы по дороге на работу забыл завезти двухлетнюю дочь в детсад и оставил ее в машине, где девочка скончалась из-за сильной жары.
2046152
Обсудить 0
СицилияИталияВ мире
Рекомендуем
Город Кито
Эквадор легализовал производство и продажу марихуаны в медицинских целях
РИА
Новости
Судебно-медицинский эксперт
В Судане более 120 человек заразились холерой
Пресс-конференция Аллы Бут
Алла Бут рассказала о первой с 2012 года встрече с супругом
Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк отказалась ложиться в госклинику
Лента
новостей
Дамаск
В Дамаске прогремели взрывы
Шарль Жерар
Умер французский актер Шарль Жерар
Анастасия Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ
Разрушенные дома на юге Дамаска
СМИ сообщили об уничтожении беспилотника над пригородом Дамаска
Вильнюс
Ветераны "Альфы" призвали активно защищать осужденных в Литве россиян
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" Россию
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
У офиса Зеленского проходит акция против "формулы Штайнмайера"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков резко ответил на заявление украинского посла о "развале России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
Лента новостейМолния