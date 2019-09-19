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РИА Новости

Медведев назначил Чечина замруководителя Роскомнадзора

20:30 19.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Александра Чечина заместителем руководителя Роскомнадзора, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Чечина Александра Львовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.
По информации на сайте Роскомнадзора, ранее Чечин занимал должность начальника управления по надзору в сфере информационных технологий ведомства.
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