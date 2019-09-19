Медведев назначил Чечина замруководителя Роскомнадзора

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Александра Чечина заместителем руководителя Роскомнадзора, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Чечина Александра Львовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.
По информации на сайте Роскомнадзора, ранее Чечин занимал должность начальника управления по надзору в сфере информационных технологий ведомства.