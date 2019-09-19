Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T20:25Z
https://ria.ru/20190919/1558868505.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149793/96/1497939605_0:0:3256:1832_1036x0_80_0_0_a31d79a1bb50819acc47a8a69ebe2c5e.jpg
РИА Новости

США изучат работу систем ПВО Саудовской Аравии в связи с атаками

20:25 19.09.2019
1309
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США "серьезно изучают" работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атаками на нефтяные объекты страны в минувшие выходные, сообщили в Пентагоне.
"Сейчас идет анализ. Я не будут говорить о системах ПВО Саудовской Аравии, кроме того, что это серьезно изучается", - заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на пресс-конференции.
В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все подобные системы ПВО в мире, включая американскую Patriot, работают с "переменным успехом".
В свою очередь высокопоставленный источник в Минобороны России заявил в четверг, что мощная группировка ПВО американского производства не смогла отразить удар по нефтяным объектам из-за низкой эффективности своих зенитных ракетных комплексов.
Министр энергетики РФ Александр Новак
Вчера, 19:56РИА Новости
Новак сообщил о разговоре с саудовским коллегой после атаки на НПЗ
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 16:57РИА Новости
Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
2381012
Обсудить 1
Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоМинистерство обороны СШАСаудовская АравияСШАВ мире
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
РИА
Новости
Директор СВР Сергей Нарышкин
Глава СВР отреагировал на данные об атаке иранских дронов на саудовские НПЗ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Продлить контракт на транзит газа через Украину нельзя, заявили в ЕК
Лента
новостей
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил слова Помпео о провале комплексов Patriot в Саудовской Аравии
Дамаск
В Дамаске прогремели взрывы
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В Пентагоне оценили ответственность Ирана за атаку на саудовские НПЗ
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с "Федором" к МКС
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков резко ответил на заявление украинского посла о "развале России"
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Российская разведка собирает данные об атаке на саудовские нефтяные объекты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
Лента новостейМолния