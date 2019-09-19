США изучат работу систем ПВО Саудовской Аравии в связи с атаками

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США "серьезно изучают" работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атаками на нефтяные объекты страны в минувшие выходные, сообщили в Пентагоне.

"Сейчас идет анализ. Я не будут говорить о системах ПВО Саудовской Аравии, кроме того, что это серьезно изучается", - заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на пресс-конференции.

В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все подобные системы ПВО в мире, включая американскую Patriot, работают с "переменным успехом".

В свою очередь высокопоставленный источник в Минобороны России заявил в четверг, что мощная группировка ПВО американского производства не смогла отразить удар по нефтяным объектам из-за низкой эффективности своих зенитных ракетных комплексов.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.