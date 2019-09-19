США изучат работу систем ПВО Саудовской Аравии в связи с атаками

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США "серьезно изучают" работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атаками на нефтяные объекты страны в минувшие выходные, сообщили в Пентагоне.
"Сейчас идет анализ. Я не будут говорить о системах ПВО Саудовской Аравии, кроме того, что это серьезно изучается", - заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на пресс-конференции.
В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все подобные системы ПВО в мире, включая американскую Patriot, работают с "переменным успехом".
В свою очередь высокопоставленный источник в Минобороны России заявил в четверг, что мощная группировка ПВО американского производства не смогла отразить удар по нефтяным объектам из-за низкой эффективности своих зенитных ракетных комплексов.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.