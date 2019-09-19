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РИА Новости

Шефчович считает, что Россия и Украина смогут найти решение по транзиту

20:18 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович считает, что России и Украине удастся найти решение вопросу продолжения транзита российского газа в ЕС.
"После сегодняшних дискуссий я очень оптимистичен, что мы найдем решение", - сказал Шефчович на пресс-конференции после трехсторонних консультаций по транзиту на министерском уровне с участием двух стран и при посредничестве ЕК.
Сотрудники компании Нафтогаз на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
16 сентября, 09:22Сказано в эфире
Политолог назвал "единственный путь" для Украины сохранить транзит газаРоссия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
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Марош ШефчовичЕврокомиссияЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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