Шефчович считает, что Россия и Украина смогут найти решение по транзиту

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович считает, что России и Украине удастся найти решение вопросу продолжения транзита российского газа в ЕС.
"После сегодняшних дискуссий я очень оптимистичен, что мы найдем решение", - сказал Шефчович на пресс-конференции после трехсторонних консультаций по транзиту на министерском уровне с участием двух стран и при посредничестве ЕК.
16 сентября, 09:22Сказано в эфиреПолитолог назвал "единственный путь" для Украины сохранить транзит газаРоссия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.