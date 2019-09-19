Россия привержена выполнению сделки ОПЕК+ в полном объеме, заявил Новак

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия привержена выполнению условий соглашения ОПЕК+ в полном объеме, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы привержены тому, чтобы исполнять сделку в полном объеме", - заявил Новак.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.
12 сентября в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России и Саудовской Аравии.