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РИА Новости

В ДНР заявили, что украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе

20:09 19.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУ здания, подвергшегося пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
У здания, подвергшегося пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела окраин Донецка в четверг вечером был ранен мужчина. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за предыдущие сутки украинские силовики 14 раз нарушили перемирие.
"Враг 11 раз открывал огонь по населенным пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, по селам Саханка и Ленинское украинские силовики выпустили 13 мин и три танковых снаряда, по окраинам Донецка и Горловки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по району участка разведения сил у Петровского – из вооружения БМП и стрелкового оружия.
Юрий Бойко
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