В ДНР заявили, что украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела окраин Донецка в четверг вечером был ранен мужчина. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за предыдущие сутки украинские силовики 14 раз нарушили перемирие.

"Враг 11 раз открывал огонь по населенным пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.