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РИА Новости

Новак не видит оснований, чтобы менять условия сделки ОПЕК+

20:09 19.09.2019
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© REUTERS / Yves HermanМинистр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
© REUTERS / Yves Herman
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия не видит оснований для того, чтобы сломя голову менять условия договорённостей в рамках ОПЕК+, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Ситуация сейчас не такова, чтобы мы должны были сломя голову бросаться менять те договоренности, которые были достигнуты еще буквально недавно. Мы не видим для этого оснований. Необходимо выполнять условия сделки", - сказал Новак.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.
В прошлый четверг в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России и Саудовской Аравии.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
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Министерство энергетики РФОПЕКАлександр НовакРоссияЭкономика
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