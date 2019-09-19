Новак не видит оснований, чтобы менять условия сделки ОПЕК+

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия не видит оснований для того, чтобы сломя голову менять условия договорённостей в рамках ОПЕК+, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Ситуация сейчас не такова, чтобы мы должны были сломя голову бросаться менять те договоренности, которые были достигнуты еще буквально недавно. Мы не видим для этого оснований. Необходимо выполнять условия сделки", - сказал Новак.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.