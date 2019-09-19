Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T20:05Z
https://ria.ru/20190919/1558868077.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147828/75/1478287561_0:159:3074:1888_1036x0_80_0_0_4ef12503947b816690edf3da5f32e01a.jpg
РИА Новости

Риска дефицита нефти в мире нет, заявил Новак

20:05 19.09.2019
222
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМеждународный инвестиционный форум "Сочи 2016"
Международный инвестиционный форум Сочи 2016
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не видит в настоящий момент предпосылок возникновения дефицита нефти на мировом рынке, поскольку коммерческих запасов этого сырья в различных странах достаточно.
"Я не вижу предпосылок для дефицита нефти, в мире очень много коммерческих запасов в различных странах, только в Саудовской Аравии почти 200 миллионов баррелей", - сказал Новак.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Заседание Госдумы РФ
Вчера, 14:06РИА Новости
Госдума сделала надбавки к НДПИ на нефть и газ бессрочными
200000
Обсудить 0
Александр НовакРоссияВ мире
Рекомендуем
Флаг ОПЕК
Россия привержена выполнению сделки ОПЕК+ в полном объеме, заявил Новак
РИА
Новости
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Новак заявил о готовности доказывать Украине выгоду прямых поставок газа
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Новак не видит оснований, чтобы менять условия сделки ОПЕК+
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович считает, что Россия и Украина смогут найти решение по транзиту
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Трамп назвал отличным решение ФРС снизить базовую процентную ставку
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков резко ответил на заявление украинского посла о "развале России"
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак сообщил о разговоре с саудовским коллегой после атаки на НПЗ
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше
США изучат работу систем ПВО Саудовской Аравии в связи с атаками
Дамаск
В Дамаске прогремели взрывы
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Новак: "Газпром" выполнит обязательства независимо от решения суда по Opal
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК отметила сближение позиций с Россией и Украиной на встрече в Брюсселе
Здание ООН в Нью-Йорке
Президент и глава МИД Ирана получили американские визы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
Лента новостейМолния