Риска дефицита нефти в мире нет, заявил Новак

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не видит в настоящий момент предпосылок возникновения дефицита нефти на мировом рынке, поскольку коммерческих запасов этого сырья в различных странах достаточно.

"Я не вижу предпосылок для дефицита нефти, в мире очень много коммерческих запасов в различных странах, только в Саудовской Аравии почти 200 миллионов баррелей", - сказал Новак.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.