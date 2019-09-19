Центр семей с приемными детьми появится в Рязанской области в 2020 году

РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Многофункциональный центр для семей с приемными детьми "Поляны" будет построен в Рязанской области к лету 2020 года, сообщает в четверг правительство региона.

Соответствующее соглашение 19 сентября подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и член совета директоров и правления АО "Стройтрансгаз" Хасян Зябиров.

Как информируют областные власти, строительство многофункционального центра, предназначенного для работы с семьями с приемными детьми, – это благотворительный проект, который АО "Стройтраснгаз" реализует в Рязанском районе. Объект будет возведен рядом с городком Ключ у села Поляны.

"Мы благодарны за такое ответственное партнерство. Благотворительный проект АО "Стройтрансгаз" по строительству Центра планируется завершить летом 2020 года. Это учреждение будет передано в областную собственность. Надеюсь, что у нас все получится, и в Рязанской области будет успешно работать современный, многофункциональный Центр, где семьям будет интересно и комфортно", - сказал Николай Любимов.

По словам губернатора, профессиональные консультации и сопровождение семей, повышение родительских компетенций, содействие в решении трудностей – это важные направления социальной работы, которые помогают решать стратегические задачи, поставленные президентом страны в национальных проектах, долгосрочной концепции государственной семейной политики.

Хасян Зябиров продемонстрировал главе региона макет будущего центра и поблагодарил за конструктивное сотрудничество.

"Огромное спасибо вам и вашей команде за то, что в регионе созданы идеальные условия для воплощения благотворительного проекта на самом высоком уровне. Центр станет – современным общественным пространством, настоящим домом гостеприимства. Наша задача – в 2020 году завершить строительство объекта и передать в областную собственность",– отметил Зябиров.