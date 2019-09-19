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РИА Новости
Рязанская область

Центр семей с приемными детьми появится в Рязанской области в 2020 году

20:04 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРязань
Рязань
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Рязань. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Многофункциональный центр для семей с приемными детьми "Поляны" будет построен в Рязанской области к лету 2020 года, сообщает в четверг правительство региона.
Соответствующее соглашение 19 сентября подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и член совета директоров и правления АО "Стройтрансгаз" Хасян Зябиров.
Как информируют областные власти, строительство многофункционального центра, предназначенного для работы с семьями с приемными детьми, – это благотворительный проект, который АО "Стройтраснгаз" реализует в Рязанском районе. Объект будет возведен рядом с городком Ключ у села Поляны.
"Мы благодарны за такое ответственное партнерство. Благотворительный проект АО "Стройтрансгаз" по строительству Центра планируется завершить летом 2020 года. Это учреждение будет передано в областную собственность. Надеюсь, что у нас все получится, и в Рязанской области будет успешно работать современный, многофункциональный Центр, где семьям будет интересно и комфортно", - сказал Николай Любимов.
По словам губернатора, профессиональные консультации и сопровождение семей, повышение родительских компетенций, содействие в решении трудностей – это важные направления социальной работы, которые помогают решать стратегические задачи, поставленные президентом страны в национальных проектах, долгосрочной концепции государственной семейной политики.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
12 сентября, 16:55Рязанская область
Губернатор Рязанской области рассказал о ходе реализации нацпроектов
Хасян Зябиров продемонстрировал главе региона макет будущего центра и поблагодарил за конструктивное сотрудничество.
"Огромное спасибо вам и вашей команде за то, что в регионе созданы идеальные условия для воплощения благотворительного проекта на самом высоком уровне. Центр станет – современным общественным пространством, настоящим домом гостеприимства. Наша задача – в 2020 году завершить строительство объекта и передать в областную собственность",– отметил Зябиров.
При поддержке проектного института "Арена" разработано архитектурное решение, утверждена дорожная карта и сроки всех работ. Центр будет включать в себя, в том числе психологическую службу поддержки семей с приемными детьми, современный конференц-зал трансформер для проведения мероприятий различной направленности, семейный клуб, помещения для коллективных и индивидуальных занятий для дошкольников и подростков.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская область
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