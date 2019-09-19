МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Услуга "Справка в один шаг" заработала в Московской области. Благодаря ей взрослые получат в поликлинике все необходимые документы для себя и ребенка в кратчайшие сроки. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, сообщил телеканал Услуга "Справка в один шаг" заработала в Московской области. Благодаря ей взрослые получат в поликлинике все необходимые документы для себя и ребенка в кратчайшие сроки. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, сообщил телеканал "360"

Перед 1 сентября в поликлиниках Подмосковья открылись кабинеты, в которых оперативно выдают медицинские справки после отпуска, длительного пребывания дома, об отсутствии контактов с инфекционными больными, о наличии профилактических прививок, а еще справки о состоянии здоровья ребенка.

"Мы готовились к учебному году и организовали в поликлиниках кабинет, где развели потоки больных и здоровых детей", – рассказала Мухтасарова.

По ее словам, за последнюю неделю августа врачи выдали больше 20 тысяч справок. Как отметила министр, это существенная цифра.

Справка в один шаг оформляется в специальном кабинете. Узнать о его местонахождении можно в регистратуре поликлиники. В этом кабинете педиатр задает взрослым ряд вопросов о здоровье ребенка и проводит первичный осмотр. Помимо этого там без очереди выдают направления на анализы.

Благодаря "Справке в один шаг" местные жители проводят меньше времени в поликлинике, а документацию, наоборот, врачи оформляют быстрее. Кроме того, теперь больные и здоровые дети не контактируют, поэтому риск подхватить инфекцию значительно снизился.