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РИА Новости
Новости Подмосковья

Услуга "Справка в один шаг" заработала в Московской области

20:02 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр КондратюкВрач осматривает ребенка
Врач осматривает ребенка
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Услуга "Справка в один шаг" заработала в Московской области. Благодаря ей взрослые получат в поликлинике все необходимые документы для себя и ребенка в кратчайшие сроки. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, сообщил телеканал "360".
Перед 1 сентября в поликлиниках Подмосковья открылись кабинеты, в которых оперативно выдают медицинские справки после отпуска, длительного пребывания дома, об отсутствии контактов с инфекционными больными, о наличии профилактических прививок, а еще справки о состоянии здоровья ребенка.
"Мы готовились к учебному году и организовали в поликлиниках кабинет, где развели потоки больных и здоровых детей", – рассказала Мухтасарова.
По ее словам, за последнюю неделю августа врачи выдали больше 20 тысяч справок. Как отметила министр, это существенная цифра.
Справка в один шаг оформляется в специальном кабинете. Узнать о его местонахождении можно в регистратуре поликлиники. В этом кабинете педиатр задает взрослым ряд вопросов о здоровье ребенка и проводит первичный осмотр. Помимо этого там без очереди выдают направления на анализы.
Благодаря "Справке в один шаг" местные жители проводят меньше времени в поликлинике, а документацию, наоборот, врачи оформляют быстрее. Кроме того, теперь больные и здоровые дети не контактируют, поэтому риск подхватить инфекцию значительно снизился.
Проект начали разрабатывать в октябре 2015 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в регионе сейчас работает 187 кабинетов, где справку выдают "в один шаг".
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