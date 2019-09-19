Новак заявил о готовности доказывать Украине выгоду прямых поставок газа

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия готова доказывать Украине, что прямые закупки российского газа будут для нее экономически выгоднее и эффективнее, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Наши коллеги (украинские - ред.) приняли к сведению, попросили время, чтобы изучить этот вопрос. В первую очередь, конечно, им важен экономический эффект и эффективность, и мы эту эффективность готовы им доказать, что более выгодно покупать газ напрямую", - сказал Новак.
Вчера, 19:48Сказано в эфире"Объявили и пошли думать". Эксперт оценил итоги встречи в Брюсселе по газуВ Брюсселе прошли трехсторонние консультации между Россией, Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа после 2019 года. РФ предложила временно продлить действующий контракт. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Пикин прокомментировал результаты встречи.