Новак заявил о готовности доказывать Украине выгоду прямых поставок газа

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия готова доказывать Украине, что прямые закупки российского газа будут для нее экономически выгоднее и эффективнее, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Наши коллеги (украинские - ред.) приняли к сведению, попросили время, чтобы изучить этот вопрос. В первую очередь, конечно, им важен экономический эффект и эффективность, и мы эту эффективность готовы им доказать, что более выгодно покупать газ напрямую", - сказал Новак.