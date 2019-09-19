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РИА Новости

Бывший мэр города в Липецкой области стал фигурантом уголовного дела

19:54 19.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Следствие подозревает в получении взятки и злоупотреблении полномочиями отправленного во вторник в отставку мэра города Данков Липецкой области, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Городской совет Данкова во вторник, 17 сентября, отправил в отставку главу города Алексея Левина.
"Возбуждены уголовные дела в отношении экс- мэра города Данкова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, экс-чиновник в январе текущего года, будучи главой Данкова, получил от предпринимателя 30 тысяч рублей. За эту сумму бизнесмен просил "благоприятное место" для установки торгового павильона в городе.
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"Кроме этого, как считает следствие, чиновник, действуя в своих интересах, заключил с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной и невыгодной для городского поселения плате. В результате городская казна недополучила более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Как отмечает следствие, от дачи показаний бывший мэр отказался.
Следствие устанавливает возможные дополнительные эпизоды коррупционной деятельности экс-чиновника. По месту жительства и бывшему месту работы фигуранта дела проведены обыски, устанавливаются и допрашиваются свидетели.
Население Данкова, по данным на 2018 год, составило чуть более 19 тысяч человек.
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