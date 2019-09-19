Бывший мэр города в Липецкой области стал фигурантом уголовного дела

ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Следствие подозревает в получении взятки и злоупотреблении полномочиями отправленного во вторник в отставку мэра города Данков Липецкой области, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Городской совет Данкова во вторник, 17 сентября, отправил в отставку главу города Алексея Левина.

"Возбуждены уголовные дела в отношении экс- мэра города Данкова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-чиновник в январе текущего года, будучи главой Данкова, получил от предпринимателя 30 тысяч рублей. За эту сумму бизнесмен просил "благоприятное место" для установки торгового павильона в городе.

"Кроме этого, как считает следствие, чиновник, действуя в своих интересах, заключил с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной и невыгодной для городского поселения плате. В результате городская казна недополучила более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Как отмечает следствие, от дачи показаний бывший мэр отказался.

Следствие устанавливает возможные дополнительные эпизоды коррупционной деятельности экс-чиновника. По месту жительства и бывшему месту работы фигуранта дела проведены обыски, устанавливаются и допрашиваются свидетели.