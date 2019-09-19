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РИА Новости
Война в Сирии

Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу

19:52 19.09.2019 (обновлено: 00:29 20.09.2019)
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© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
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Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Архивное фото
ООН, 19 сен — РИА Новости. США, Франция, Великобритания и ряд других членов Совета Безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенного Россией и Китаем, сообщил корреспондент РИА Новости.
Всего против проголосовали девять стран, четыре члена Совбеза воздержались.
Совет Безопасности ООН
Вчера, 19:07Война в Сирии
Россия и Китай проголосовали против резолюции по прекращению огня в Идлибе
Резолюция содержала призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября.
"Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности", — отмечалось в проекте.
Кроме того, авторы указали на несоответствие координат объектов в Идлибе, представленных сторонам для включения в список деконфликтинга, их реальному расположению.
В документе выражается тревога в связи с тем, что есть также расхождения в отношении целей предназначения некоторых объектов.
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Ранее свой проект резолюции по Идлибу представили Бельгия, Германия и Кувейт. Документ призывал все стороны прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени.
Также в резолюции содержался призыв уважать международное гуманитарное право.
Совбез ООН не принял эту резолюцию, поскольку два постоянных члена — Россия и Китай — проголосовали против.
Как заявил постпред России Василий Небензя, в Идлибе не проводится никаких масштабных операций, в провинции соблюдается прекращение огня, которое периодически нарушают террористы.
Система деконфликтинга существует между ООН и сторонами в Сирии. Согласно ей, всемирная организация предоставляет данные о расположении объектов, которые считаются гражданскими, чтобы гарантировать, что они не будут повреждены в ходе военных действий.
Ранее, когда данные предоставлялись сотрудниками ООН или их партнерами, эта практика была успешной, сегодня же в Идлибе работников организации нет, сообщал ранее Небензя.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
95373442139
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Война в СирииВойна в СирииСовет Безопасности ООНВеликобританияФранцияКитайООНРоссияСША
Популярные комментарии
у каждого государства свои интересы. популизмом называется то что сделали Китайцы и Русские. они прекрасно знали что из заблокируют.
19 сентября, 20:46
Nerp
97000059
На лицо бесполезность ООН, как организации, решать спорные вопросы при наличии блокирующих голосов у привелегированной пятёрки.
19 сентября, 20:00
Павел Иванов
24400328
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