Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу

ООН, 19 сен — РИА Новости. США, Франция, Великобритания и ряд других членов Совета Безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенного Россией и Китаем, сообщил корреспондент РИА Новости.

Всего против проголосовали девять стран, четыре члена Совбеза воздержались.

Резолюция содержала призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября.

"Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности", — отмечалось в проекте.

Кроме того, авторы указали на несоответствие координат объектов в Идлибе, представленных сторонам для включения в список деконфликтинга, их реальному расположению.

В документе выражается тревога в связи с тем, что есть также расхождения в отношении целей предназначения некоторых объектов.

Ранее свой проект резолюции по Идлибу представили Бельгия, Германия и Кувейт. Документ призывал все стороны прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени.

Также в резолюции содержался призыв уважать международное гуманитарное право.

Совбез ООН не принял эту резолюцию, поскольку два постоянных члена — Россия и Китай — проголосовали против.

Как заявил постпред России Василий Небензя, в Идлибе не проводится никаких масштабных операций, в провинции соблюдается прекращение огня, которое периодически нарушают террористы.

Система деконфликтинга существует между ООН и сторонами в Сирии. Согласно ей, всемирная организация предоставляет данные о расположении объектов, которые считаются гражданскими, чтобы гарантировать, что они не будут повреждены в ходе военных действий.