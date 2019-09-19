Москалькова переназначила Потяеву на пост московского омбудсмена

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Татьяны Потяевой на пост уполномоченного по правам человека в Москве, передаёт пресс-служба омбудсмена.

"В ходе беседы (с Москальковой - ред.) Татьяна Потяева рассказала федеральному омбудсмену о позитивном опыте защиты прав человека в Москве, актуальных проблемах в данной сфере и механизмах их решения... По итогам беседы Уполномоченный одобрила переназначение Татьяны Потяевой на этот пост",- говорится в сообщении.