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РИА Новости

Москалькова переназначила Потяеву на пост московского омбудсмена

19:45 19.09.2019
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© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Татьяны Потяевой на пост уполномоченного по правам человека в Москве, передаёт пресс-служба омбудсмена.
"В ходе беседы (с Москальковой - ред.) Татьяна Потяева рассказала федеральному омбудсмену о позитивном опыте защиты прав человека в Москве, актуальных проблемах в данной сфере и механизмах их решения... По итогам беседы Уполномоченный одобрила переназначение Татьяны Потяевой на этот пост",- говорится в сообщении.
Москалькова, в свою очередь, интересовалась состоянием прав москвичей, в первую очередь в социальной сфере. При этом отдельное внимание омбудсмен уделила вопросам реновации, жилищной сферы и соблюдения прав человека в тюрьмах.
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Татьяна ПотяеваТатьяна МоскальковаМоскваРоссияОбщество
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