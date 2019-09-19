Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T19:45Z
https://ria.ru/20190919/1558867396.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155870/52/1558705238_85:0:2514:1366_1036x0_80_0_0_54e3e412a9e0d3ac5f4075329abc02b1.jpg
РИА Новости

В Пентагоне оценили ответственность Ирана за атаку на саудовские НПЗ

19:45 19.09.2019
595
© REUTERS / Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS /
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. В министерстве обороны США заявили, что Иран в "некоторой степени" несет ответственность за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но точно это определят власти королевства по итогам расследования.
"У нас есть данные, что в некоторой степени иранцы несут ответственность за это. Но пусть Саудовская Аравия сделает выводы", - заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на пресс-конференции.
"Наша цель, и президент, и министр неоднократно это говорили, не допустить конфликта на Ближнем Востоке, мы не хотим конфликта", - добавил он.
Хоффман подтвердил, что военные эксперты США по-прежнему работают в Саудовской Аравии и оказывают помощь в установлении всех обстоятельств нападения.
Пресс-конференция военного представителя Саудовской Аравии в Эр-Рияде по вопросу нападения на объекты нефтяной компании Aramco
18 сентября, 19:02РИА Новости
Саудовская Аравия показала ракеты, которыми атаковали месторождение Хурайс
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео прямо указывали на причастность Ирана к атаке, отмечая, что у США нет данных, которые бы говорили об обратном.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Антиамериканский рисунок в Тегеране
18 сентября, 21:32Радио Sputnik
В России отреагировали на ужесточение санкций США против ИранаРоссийские парламентарии и эксперты спрогнозировали дальнейшее ухудшение отношений Вашингтона и Тегерана после ужесточения ограничений и оценили вероятность новой войны на Ближнем Востоке.
4100015
Обсудить 1
Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоДональд ТрампМинистерство обороны СШАСаудовская АравияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" Россию
РИА
Новости
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя опроверг проведение масштабных военных операций в Идлибе
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай проголосовали против резолюции по прекращению огня в Идлибе
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше
США изучат работу систем ПВО Саудовской Аравии в связи с атаками
Лента
новостей
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Новак: "Газпром" выполнит обязательства независимо от решения суда по Opal
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК отметила сближение позиций с Россией и Украиной на встрече в Брюсселе
Здание ООН в Нью-Йорке
Президент и глава МИД Ирана получили американские визы
Директор СВР Сергей Нарышкин
Глава СВР отреагировал на данные об атаке иранских дронов на саудовские НПЗ
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Новак заявил о готовности доказывать Украине выгоду прямых поставок газа
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков резко ответил на заявление украинского посла о "развале России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
Лента новостейМолния