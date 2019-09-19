В Пентагоне оценили ответственность Ирана за атаку на саудовские НПЗ

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. В министерстве обороны США заявили, что Иран в "некоторой степени" несет ответственность за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но точно это определят власти королевства по итогам расследования.

"У нас есть данные, что в некоторой степени иранцы несут ответственность за это. Но пусть Саудовская Аравия сделает выводы", - заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на пресс-конференции.

"Наша цель, и президент, и министр неоднократно это говорили, не допустить конфликта на Ближнем Востоке, мы не хотим конфликта", - добавил он.

Хоффман подтвердил, что военные эксперты США по-прежнему работают в Саудовской Аравии и оказывают помощь в установлении всех обстоятельств нападения.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео прямо указывали на причастность Ирана к атаке, отмечая, что у США нет данных, которые бы говорили об обратном.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.