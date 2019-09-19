Новак: "Газпром" выполнит обязательства независимо от решения суда по Opal

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Все контрактные обязательства, которые есть у "Газпрома", будут исполнены в полном объеме вне зависимости от решения суда ЕС по газопроводу Opal, сообщил журналистам в четверг министр энергетики РФ Александр Новак по итогам газовых консультаций в Брюсселе.

"Это больше технический вопрос, он зависит больше от спроса, контрактных обязательств. Поэтому, думаю, здесь важно понимать, что все контрактные обязательства, которые сегодня есть у "Газпрома", они будут исполнены в полном объеме", - сказал Новак.