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РИА Новости

Новак: "Газпром" выполнит обязательства независимо от решения суда по Opal

19:38 19.09.2019
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© REUTERS / Yves HermanМинистр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
© REUTERS / Yves Herman
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Все контрактные обязательства, которые есть у "Газпрома", будут исполнены в полном объеме вне зависимости от решения суда ЕС по газопроводу Opal, сообщил журналистам в четверг министр энергетики РФ Александр Новак по итогам газовых консультаций в Брюсселе.
Журналисты задали ему вопрос, снизится ли из-за решения по Opal прокачка по "Северному потоку".
"Это больше технический вопрос, он зависит больше от спроса, контрактных обязательств. Поэтому, думаю, здесь важно понимать, что все контрактные обязательства, которые сегодня есть у "Газпрома", они будут исполнены в полном объеме", - сказал Новак.
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OPAL (газопровод)ГазпромЕвросоюзАлександр НовакРоссияЭкономика
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