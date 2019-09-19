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РИА Новости
Новости Подмосковья

Физики из Дубны запустили первый кластер вычислительного центра NICA

19:29 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСуперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне
Суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Дубне заработал первый кластер вычислительного центра проекта NICA. Всего таких кластеров будет четыре. Все необходимое оборудование размещается в помещении площадью 60 квадратных метров. Об этом сообщил телеканал "360".
Потребляемая мощность каждого из кластеров – около 300 киловатт. Уже сейчас оборудование позволяет запускать 3 тысячи параллельных процессов и хранить 3,5 петабайта данных с дублированием.
"Мы хотим изучать столкновение тяжелых ионов, чтобы получить в лабораторных условиях максимально плотную барионную материю, где есть уникальные задачи. И если будет получено их решение, это может стать прорывом в физике", – отметил заместитель директора лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Юрий Потребеников.
Только в одном проекте будет фиксироваться до 50 тысяч столкновений тяжелых ионов в секунду. В общей сложности в проекте NICA будут функционировать минимум три физические установки, и каждая из них выдаст поток информации от 10 до 15 петабайт в год. Для этого потребуются серьезные вычислительные ресурсы.
Данные распределят по кластерам с разными задачами. Уже сейчас существует высокоскоростной канал связи между ними – 400 гигабит в секунду, что в 4 тысячи раз больше, чем в офисах или домах.
Вычислительный центр комплекса NICA будет одним из самых крупных в стране. Работа на базовой конфигурации мегасайенс-проекта по плану должна начаться в конце 2022 года.
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