В Перми актрисе пригрозили выговором после заявления в поддержку Устинова

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм пригрозил выговором актрисе труппы Дарье Егоровой, основанием для этого стало ее заявление в поддержку Павла Устинова, с которым она выступила на открытии театрального сезона, говорится в сообщении театра.

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Сам подсудимый вину не признал. После оглашения приговора за Устинова вступился целый ряд российских актеров, политиков, журналистов и общественных активистов. Поддерживающие осужденного настаивают на необъективности судебного решения, которое проявилось в том, что суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

В среду в Пермском Театре-Театре на премьере спектакля во время выхода на поклоны актриса Егорова выступила с речью в поддержку Устинова. На следующий день Егорова написала на своей странице в Facebook о том, что как только она зашла за кулисы после своего заявления, режиссер спектакля сказала, что актриса "испортила три месяца работы… испортила праздник".

"Утром меня вызывает к себе художественный руководитель театра Борис Леонидович Мильграм. Сообщает о том, что меня выводят из спектакля и после чего уволят. Также говорит, что я подставила весь театр, что я нарушила этику театра. И лишает зарплаты парня, который сидел на звуке и который включил мне микрофон", - сообщила Егорова.

В ответ на публикацию Егоровой на официальной странице театра в Facebook появился комментарий Мильграма, в котором он пояснил свою позицию. "Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. У меня нет оснований для увольнения, а основания для выговора есть – некачественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей", - процитировала Мильграма пресс-служба театра.

По мнению худрука, своим заявлением Егорова нарушила контекст спектакля. "Каждый спектакль создает свое высказывание, свой контекст, и если появляется другое высказывание, оно просто разрушает то, что было создано. Актриса театра, которая до этого на сцене создавала вместе со своими партнерами одно высказывание, вышла с другим. Это недопустимо со стороны этики театра", - подчеркнул Мильграм.

При этом он отметил, что сам возмущен тем, что произошло с Устиновым, и что некоторые актеры "тоже высказались" по этой ситуации.