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РИА Новости

В Перми актрисе пригрозили выговором после заявления в поддержку Устинова

19:23 19.09.2019 (обновлено: 19:37 19.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Дарья Егорова
Актриса Дарья Егорова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм пригрозил выговором актрисе труппы Дарье Егоровой, основанием для этого стало ее заявление в поддержку Павла Устинова, с которым она выступила на открытии театрального сезона, говорится в сообщении театра.
В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Сам подсудимый вину не признал. После оглашения приговора за Устинова вступился целый ряд российских актеров, политиков, журналистов и общественных активистов. Поддерживающие осужденного настаивают на необъективности судебного решения, которое проявилось в том, что суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
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В среду в Пермском Театре-Театре на премьере спектакля во время выхода на поклоны актриса Егорова выступила с речью в поддержку Устинова. На следующий день Егорова написала на своей странице в Facebook о том, что как только она зашла за кулисы после своего заявления, режиссер спектакля сказала, что актриса "испортила три месяца работы… испортила праздник".
"Утром меня вызывает к себе художественный руководитель театра Борис Леонидович Мильграм. Сообщает о том, что меня выводят из спектакля и после чего уволят. Также говорит, что я подставила весь театр, что я нарушила этику театра. И лишает зарплаты парня, который сидел на звуке и который включил мне микрофон", - сообщила Егорова.
В ответ на публикацию Егоровой на официальной странице театра в Facebook появился комментарий Мильграма, в котором он пояснил свою позицию. "Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. У меня нет оснований для увольнения, а основания для выговора есть – некачественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей", - процитировала Мильграма пресс-служба театра.
По мнению худрука, своим заявлением Егорова нарушила контекст спектакля. "Каждый спектакль создает свое высказывание, свой контекст, и если появляется другое высказывание, оно просто разрушает то, что было создано. Актриса театра, которая до этого на сцене создавала вместе со своими партнерами одно высказывание, вышла с другим. Это недопустимо со стороны этики театра", - подчеркнул Мильграм.
При этом он отметил, что сам возмущен тем, что произошло с Устиновым, и что некоторые актеры "тоже высказались" по этой ситуации.
Ранее за Устинова вступился секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не видит политики в деле Устинова и призывает всех вернуться в правовое русло, в том числе в части вопроса соразмерности наказания.
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновБорис МильграмАндрей ТурчакРоссияПермьПроисшествия
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