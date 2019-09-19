Баттл виджеев из десяти стран пройдет на фестивале "Круг света" в Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вечеринка, на которой будут соревноваться виджеи из десяти стран, пройдет на фестивале "Круг света" в Москве 21 сентября, сообщают организаторы фестиваля.

Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hal, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.

"Виджеи выступят в клубе Arbat Hall 21 сентября. В категории "Виджеинг" на победу претендуют 15 исполнителей из десяти стран. В баттле примут участие победители прошлых годов #VJkET (Украина) и Idwyr (Россия). С ними будут состязаться VJ Eletroiman из испанской Darklight Studio, российский vj eps, раньше занимавшие вторые места, и другие артисты", - говорится в сообщении.