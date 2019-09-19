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РИА Новости
Культура

Баттл виджеев из десяти стран пройдет на фестивале "Круг света" в Москве

19:13 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция церемонии открытия международного фестиваля «Круг света» на Гребном канале в Москве
Генеральная репетиция церемонии открытия международного фестиваля «Круг света» на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральная репетиция церемонии открытия международного фестиваля «Круг света» на Гребном канале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вечеринка, на которой будут соревноваться виджеи из десяти стран, пройдет на фестивале "Круг света" в Москве 21 сентября, сообщают организаторы фестиваля.
Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hal, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.
"Виджеи выступят в клубе Arbat Hall 21 сентября. В категории "Виджеинг" на победу претендуют 15 исполнителей из десяти стран. В баттле примут участие победители прошлых годов #VJkET (Украина) и Idwyr (Россия). С ними будут состязаться VJ Eletroiman из испанской Darklight Studio, российский vj eps, раньше занимавшие вторые места, и другие артисты", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что выступления конкурсантов оценит международное жюри, состоящее из специалистов в области медиаискусства и дизайна. Его уже в четвертый раз возглавит Дмитрий Ликин, главный художник Первого канала.
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