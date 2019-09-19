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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Китай проголосовали против резолюции по прекращению огня в Идлибе

19:07 19.09.2019 (обновлено: 19:08 19.09.2019)
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© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
© AP Photo / Jason DeCrow
Совет Безопасности ООН . Архивное фото
ООН, 19 сен - РИА Новости. Совбез ООН не принял резолюцию Бельгии, ФРГ и Кувейта о прекращении огня в Идлибе, поскольку два постоянных члена СБ - Россия и Китай - проголосовали против, передает корреспондент РИА Новости.
За принятие резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, один воздержался.
Ранее Бельгия, Германия и Кувейт представили Совбезу проект резолюции по Идлибу, призывающей все стороны прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени (совпадает с мск). Документ призывает также к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа.
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Россия и Китай представили свой вариант резолюции. В документе содержится призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября. "Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом безопасности", - также говорится в российско-китайском проекте резолюции.
Кроме того, авторы резолюции указывают на несоответствие координат объектов в Идлибе, представленных сторонам для включения в список деконфликтинга, их реальному расположению. В документе выражается тревога в связи с тем, что есть также расхождения в отношении целей предназначения некоторых объектов в Идлибе.
Система деконфликтинга существует между ООН и сторонами в Сирии. Согласно этой системе, ООН предоставляет данные о расположении объектов, которые считаются гражданскими, чтобы гарантировать, что они не будут повреждены в ходе военных действий. Ранее практика была успешной, когда данные предоставлялись сотрудниками ООН или их партнерами с места событий, в Идлибе же сейчас работников организации нет, сообщал ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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