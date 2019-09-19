Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура просит заменить наказание, назначенное актеру Павлу Устинову, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.

Он подчеркнул, что вина Устинова и правильность квалификации его действий не оспариваются.

В то же время Генпрокуратура полагает, что приговор следует изменить "в связи с несправедливостью назначенного ему (Устинову. — Прим. ред.) наказания вследствие его чрезмерной суровости".

"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.

По данным следствия, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова на Пушкинской площади за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

Актеру предъявили обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти".

Устинов свою вину не признал и заявил, что в несанкционированной акции не участвовал.

В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима (прокурор просил шесть лет). Защита обжаловала приговор.

История вызвала широкий общественный резонанс, за актера вступились коллеги по творческому цеху, а также политики и правозащитники. Среди поддержавших осужденного — режиссеры Константин Райкин и Андрей Звягинцев, актеры Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Анатолий Белый и множество других.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на своей странице в Instagram назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в Сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".