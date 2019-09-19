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РИА Новости

Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

19:06 19.09.2019 (обновлено: 20:23 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов в суде
Павел Устинов в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Павел Устинов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура просит заменить наказание, назначенное актеру Павлу Устинову, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.
Он подчеркнул, что вина Устинова и правильность квалификации его действий не оспариваются.
В то же время Генпрокуратура полагает, что приговор следует изменить "в связи с несправедливостью назначенного ему (Устинову. — Прим. ред.) наказания вследствие его чрезмерной суровости".
"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
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По данным следствия, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова на Пушкинской площади за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Актеру предъявили обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти".
Устинов свою вину не признал и заявил, что в несанкционированной акции не участвовал.
В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима (прокурор просил шесть лет). Защита обжаловала приговор.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
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История вызвала широкий общественный резонанс, за актера вступились коллеги по творческому цеху, а также политики и правозащитники. Среди поддержавших осужденного — режиссеры Константин Райкин и Андрей Звягинцев, актеры Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Анатолий Белый и множество других.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на своей странице в Instagram назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в Сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не видит политики в деле Устинова, и призвала всех вернуться в правовое русло, в том числе в части вопроса соразмерности наказания.
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
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Генеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Раз он актёр то что ему можно то что мне даже подумать страшно???И вот начинают раздувать о нём пиар ,какой он хороший ,и ни в чем не виноват.Эта каста неприкасаемых достала уже ,список огромный то Гоголь центр Святой с Серебряниковым, то отпустите Сенцова он хороший,то Устинов и т.д.Виноват ,будь мужиком отвечай.
19 сентября, 19:44
aanmarkin
55130345
Виноват - на видео доказательство. Оказание сопротивления сотруднику полиции при задержании является квалифицирующим признаком и усугубляет наказание для лица, совершившего преступное деяние в соответствии с ч.2 ст.213 УК РФ (до 7 лет лишения свободы, к слову).
19 сентября, 20:14
vvvdok
43000749
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