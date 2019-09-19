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РИА Новости

На встрече по газу в Брюсселе не обсуждали "Северный поток — 2"

19:02 19.09.2019 (обновлено: 19:03 19.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Строительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Вопрос "Северного потока-2" не поднимался на трехсторонних консультациях по газу в Брюсселе в четверг, но сами работы по проекту идут полным ходом, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Нет, мы "Северный поток-2" не обсуждали, поскольку консультации касались другого вопроса. Но что касается самой стройки, то она идет полным ходом, 81% от общего количества укладки трубопровода уже проложено по дну Балтийского моря, идут другие работы, работы не останавливаются, продолжаются, в том числе связанные с получением разрешения со стороны наших коллег из Дании", - сказал Новак.
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