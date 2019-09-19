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РИА Новости

Британка узнала о смертельном диагнозе, пожаловавшись на головную боль

19:00 19.09.2019 (обновлено: 19:22 19.09.2019)
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© Samantha JaelleБьюти-блогер из Норфолка Саманта
Бьюти-блогер из Норфолка Саманта
© Samantha Jaelle
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Бьюти-блогер из Великобритании Саманта Ласт обратилась к врачу с сильной головной болью и узнала, что у нее рак мозга. Об этом сообщает New York Post.
Как рассказал муж 49-летней британки Дэвид, на прошлой неделе она проснулась в два часа ночи из-за сильной мигрени. Женщине вызвали скорую и отправили в больницу, где ей диагностировали редкий тип неизлечимого рака головного мозга. Саманте осталось жить около месяца, отметил супруг.
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По словам пациентки, за последнее время она перенесла несколько отитов, однако сейчас ее состояние "ухудшается с каждым днем": у Ласт начались проблемы со зрением, речью и памятью.
Британка записала на своем канале прощальное видео для подписчиков, в котором рассказала о своем здоровье.
"Это будет моим последним роликом на YouTube. Я хочу, чтобы вы стали частью моего последнего путешествия", — обратилась к зрителям Ласт.
Под роликом свои комментарии со словами поддержки оставили более двух тысяч человек.
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