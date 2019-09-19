Путин призвал активнее диверсифицировать продукцию предприятий ОПК

"От эффективности действий по этому направлению зависит будущее предприятий отрасли, их экономическое, технологическое и финансовая устойчивость. Их способность, как мы много раз с вами об этом уже говорили, после прохождения пика оборонного заказа решать как свои профильные задачи, так и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках", - сказал он в ходе заседания военно-промышленной комиссии.