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РИА Новости

Путин призвал активнее диверсифицировать продукцию предприятий ОПК

18:54 19.09.2019 (обновлено: 19:11 19.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников в Ижевске. 19 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников в Ижевске. 19 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал активнее диверсифицировать продукцию предприятий ОПК, в том числе использовать возможности, которые дают нацпроекты.
"От эффективности действий по этому направлению зависит будущее предприятий отрасли, их экономическое, технологическое и финансовая устойчивость. Их способность, как мы много раз с вами об этом уже говорили, после прохождения пика оборонного заказа решать как свои профильные задачи, так и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках", - сказал он в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
Путин отметил, что в 2018 году доля гражданской продукции в ОПК составила почти 21%.
"Вроде бы неплохо, но, знаете, темп все-таки недостаточный", - добавил он.
"В работе по диверсификации производств надо активнее использовать и те возможности, которые открывает реализация национальных проектов", - подытожил президент.
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По его словам, в рамках выполнения нацпроектов потенциальный спрос на гражданскую продукцию предприятий ОПК уже превышает 5,5 тысячи позиций.
"С учетом ранее данных поручений, хотел бы сегодня услышать, какие меры принимаются для стимулирования производства гражданской продукции ОПК и ее продвижения на отечественный и на зарубежный рынок; как в правительстве организована работа по участию предприятий ОПК в реализации нацпроектов, как обстоят дела с контрактацией", - добавил он.
Российский лидер в связи с этим отметил, что по очень многим направлениям выделяются колоссальные средства.
"Предприятия ОПК должны там работать, должны получать эти ресурсы. Но чтобы получать эти ресурсы, нужно делать предложения соответствующие, соответствующие интересам самых разных отраслей", - подчеркнул Путин.
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