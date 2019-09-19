Россия, Украина и ЕК не обсуждали Стокгольмский арбитраж в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Спор в Стокгольмском арбитраже между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" не был предметом трехсторонних переговоров в Брюсселе между Украиной, РФ и ЕК о транзите газа через Украину после 2019 года, но российская сторона этот вопрос поднимала, заявил в четверг на брифинге министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.