Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T18:52Z
https://ria.ru/20190919/1558865505.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/21/1558062157_84:0:1878:1009_1036x0_80_0_0_ac31c33458372b171e1bddb5bc2865dd.jpg
РИА Новости

Россия, Украина и ЕК не обсуждали Стокгольмский арбитраж в Брюсселе

18:52 19.09.2019
1420
© Кадр из видео minprom.ua на YouTubeМинистр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель
© Кадр из видео minprom.ua на YouTube
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Спор в Стокгольмском арбитраже между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" не был предметом трехсторонних переговоров в Брюсселе между Украиной, РФ и ЕК о транзите газа через Украину после 2019 года, но российская сторона этот вопрос поднимала, заявил в четверг на брифинге министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.
"Арбитраж не является предметом текущих переговоров, с другой стороны, российская сторона это поднимала, и в данном случае это их позиция по данному вопросу" - сказал Оржель.
7010314
Обсудить 1
Алексей ОржельНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
ЕК считает долгосрочный контракт на транзит газа через Украину приоритетом
РИА
Новости
Генеральный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель у здания в штаб-квартиры Комиссии ЕС в Брюсселе. 19 сентября 2019
Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили возможный объем поставок газа
Посол Украины в Сербии Александр Александрович
Посол Украины в Сербии призвал "развалить Россию"
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер оценил шансы достроить "Северный поток — 2" в срок
Лента
новостей
Газовое оборудование во Львовской области Украины
Россия предложила Украине продлить транзит газа
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Путин рассказал об обеспечении технологической независимости в России
Алексей Оржель
Украинский министр заявил о риске не подписать договор по транзиту газа
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше
Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии
Виктор Медведчук
Медведчук назвал условие для проведения заседания "нормандской четверки"
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Продлить контракт на транзит газа через Украину нельзя, заявили в ЕК
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
Лента новостейМолния