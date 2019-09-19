Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили возможный объем поставок газа

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. РФ, Украина и Еврокомиссия (ЕК) в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе обсудили, в том числе, возможные объемы поставок газа и судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Закончились междуминистерские консультации с участием Еврокомиссии. Вопрос обсуждался, касающийся транзита газа с 1 января 2020 года и объемов поставок газа в Украину", - сказал Новак.
Но он также пояснил, что в рамках консультаций обсуждалось много других вопросов. "Мы обсудили очень много вопросов, причем конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и о тех объемах, которые мы (может поставлять - ред.) с 1 января 2020 года", - сказал Новак.
"Мы также обсудили вопрос, касающийся урегулирования взаимоотношений по стокгольмскому арбитражу, и тех решений, которые были приняты стокгольмским судом для того, чтобы до 1 января 2020 года - мы еще раз обозначили позицию, - необходимо урегулировать по нулевому варианту и урегулировать в рамках мирового соглашения, поскольку судебные разбирательства, апелляционные рассмотрения будут идти еще очень долгое время", - пояснил глава Минэнерго РФ.