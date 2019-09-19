Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили возможный объем поставок газа

Генеральный директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель у здания в штаб-квартиры Комиссии ЕС в Брюсселе. 19 сентября 2019

Генеральный директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель у здания в штаб-квартиры Комиссии ЕС в Брюсселе. 19 сентября 2019

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. РФ, Украина и Еврокомиссия (ЕК) в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе обсудили, в том числе, возможные объемы поставок газа и судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Закончились междуминистерские консультации с участием Еврокомиссии. Вопрос обсуждался, касающийся транзита газа с 1 января 2020 года и объемов поставок газа в Украину", - сказал Новак.

Но он также пояснил, что в рамках консультаций обсуждалось много других вопросов. "Мы обсудили очень много вопросов, причем конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и о тех объемах, которые мы (может поставлять - ред.) с 1 января 2020 года", - сказал Новак.