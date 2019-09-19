Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T18:50Z
https://ria.ru/20190919/1558865408.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155886/08/1558860854_138:0:3110:1672_1036x0_80_0_0_12ef7c6f34b7d6f812ce387f73666161.jpg
РИА Новости

Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили возможный объем поставок газа

18:50 19.09.2019
666
© REUTERS / Yves HermanГенеральный директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель у здания в штаб-квартиры Комиссии ЕС в Брюсселе. 19 сентября 2019
Генеральный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель у здания в штаб-квартиры Комиссии ЕС в Брюсселе. 19 сентября 2019
© REUTERS / Yves Herman
Генеральный директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель у здания в штаб-квартиры Комиссии ЕС в Брюсселе. 19 сентября 2019
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. РФ, Украина и Еврокомиссия (ЕК) в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе обсудили, в том числе, возможные объемы поставок газа и судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Закончились междуминистерские консультации с участием Еврокомиссии. Вопрос обсуждался, касающийся транзита газа с 1 января 2020 года и объемов поставок газа в Украину", - сказал Новак.
Но он также пояснил, что в рамках консультаций обсуждалось много других вопросов. "Мы обсудили очень много вопросов, причем конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и о тех объемах, которые мы (может поставлять - ред.) с 1 января 2020 года", - сказал Новак.
"Мы также обсудили вопрос, касающийся урегулирования взаимоотношений по стокгольмскому арбитражу, и тех решений, которые были приняты стокгольмским судом для того, чтобы до 1 января 2020 года - мы еще раз обозначили позицию, - необходимо урегулировать по нулевому варианту и урегулировать в рамках мирового соглашения, поскольку судебные разбирательства, апелляционные рассмотрения будут идти еще очень долгое время", - пояснил глава Минэнерго РФ.
Газовое оборудование во Львовской области Украины
Вчера, 17:31РИА Новости
Россия предложила Украине продлить транзит газа
14000010
Обсудить 0
ГазпромМинистерство энергетики РФЕврокомиссияАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Алексей Оржель
Украинский министр заявил о риске не подписать договор по транзиту газа
РИА
Новости
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
ЕК считает долгосрочный контракт на транзит газа через Украину приоритетом
Алексей Миллер
Миллер допустил, что ЕК будет отстаивать свою позицию по газопроводу Opal
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Новак: "Газпром" выполнит обязательства независимо от решения суда по Opal
Лента
новостей
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер оценил шансы достроить "Северный поток — 2" в срок
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Продлить контракт на транзит газа через Украину нельзя, заявили в ЕК
Газовое оборудование во Львовской области Украины
Россия предложила Украине продлить транзит газа
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Новак назвал консультации по транзиту газа через Украину конструктивными
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель
Россия, Украина и ЕК не обсуждали Стокгольмский арбитраж в Брюсселе
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Киев взял в работу российские предложения по поставкам газа
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович считает, что Россия и Украина смогут найти решение по транзиту
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай проголосовали против резолюции по прекращению огня в Идлибе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров и Маас обсудили "нормандский формат" и "формулу Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
Лента новостейМолния