В РПЦ прокомментировали возможное исключение основ религий из программ школ

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Обнародование заявления Синодального отдела религиозного образования и катехизации с критикой возможного исключения из школьной программы преподавания основ православия, ислама, буддизма и иудаизма стало следствием отсутствия на данный момент взаимопонимания с Минпросвещения РФ по данному вопросу, заявил РИА Новости руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела иеромонах Геннадий (Войтишко).
Ранее профильный отдел Московского патриархата выступил с заявлением против проектов нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования, опубликованных министерством просвещения. Так, в предметной области Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) из шести модулей по выбору, составляющих ОРКСЭ, предусматривается преподавание только двух: по основам светской этики и мировых религиозных культур. Таким образом, из ОРКСЭ исключаются основы православной культуры, а также основы ислама, буддизма и иудаизма.
Из опубликованного проекта нового ФГОС основной ступени (5–9-й классы) следует, что в предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), являющейся в соответствии с документами Минпросвещения логическим продолжением ОРКСЭ, преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено.
"Консультации проводились, проводятся, и публикация этого заявления стала определенным результатом этих наших консультаций и встреч. К сожалению, вынуждены были вынести эту тему в публичную плоскость. И в силу того, что как раз-таки проекты ФГОС были также опубликованы, без консультаций с нами", - сказал Войтишко, отвечая на вопрос о том, взаимодействуют ли Церковь и Минпросвещения как-то по данному вопросу.
В целом, сообщил он, взаимодействие структур осуществляется "в рабочем режиме, но, тем не менее, есть какие-то вещи, когда, судя по всему, не находится взаимопонимания".
Оценивая проекты нового ФГОС, собеседник агентства отметил, что "если раньше родители могли выбирать себе конфессионально ориентированную подачу культуры, то сейчас они этого права лишаются". "И нас это беспокоит, это беспокоит родительское сообщество", - заключил представитель синодального отдела.