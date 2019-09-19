В РПЦ прокомментировали возможное исключение основ религий из программ школ

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Обнародование заявления Синодального отдела религиозного образования и катехизации с критикой возможного исключения из школьной программы преподавания основ православия, ислама, буддизма и иудаизма стало следствием отсутствия на данный момент взаимопонимания с Минпросвещения РФ по данному вопросу, заявил РИА Новости руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела иеромонах Геннадий (Войтишко).

Ранее профильный отдел Московского патриархата выступил с заявлением против проектов нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования, опубликованных министерством просвещения. Так, в предметной области Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) из шести модулей по выбору, составляющих ОРКСЭ, предусматривается преподавание только двух: по основам светской этики и мировых религиозных культур. Таким образом, из ОРКСЭ исключаются основы православной культуры, а также основы ислама, буддизма и иудаизма.

Из опубликованного проекта нового ФГОС основной ступени (5–9-й классы) следует, что в предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), являющейся в соответствии с документами Минпросвещения логическим продолжением ОРКСЭ, преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено.

"Консультации проводились, проводятся, и публикация этого заявления стала определенным результатом этих наших консультаций и встреч. К сожалению, вынуждены были вынести эту тему в публичную плоскость. И в силу того, что как раз-таки проекты ФГОС были также опубликованы, без консультаций с нами", - сказал Войтишко, отвечая на вопрос о том, взаимодействуют ли Церковь и Минпросвещения как-то по данному вопросу.

В целом, сообщил он, взаимодействие структур осуществляется "в рабочем режиме, но, тем не менее, есть какие-то вещи, когда, судя по всему, не находится взаимопонимания".