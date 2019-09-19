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РИА Новости

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк отказалась ложиться в госклинику

18:49 19.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии "Женщина года Glamour 2009"
Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Руководитель отделения в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Николай Коновалов объяснил, почему актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения рака мозга в государственной клинике.
Врач считает, что артистка выбрала частную клинику из-за условий пребывания.
"По сути это хорошая гостиница. <…> Я не критикую эту клинику, но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их — просто нелепо, они вам сами это подтвердят. Хотя хорошие условия тоже немаловажно", – отметил Коновалов в беседе с "КП".
Он добавил, что многие звезды уезжают лечить онкологические заболевания за границу, хотя в России есть высококлассные специалисты.
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"По уровню лечения мы находимся на очень высоких позициях, сопоставимых с ведущими мировыми клиниками, что подтверждают авторитетнейшие нейрохирурги из Германии", - заявил Коновалов.
Нейрохирург подчеркнул, что после удаления опухоли Заворотнюк предстоит пройти курсы лучевой и химиотерапии, однако отказался давать прогнозы.
В августе в СМИ появилась информация, что у актрисы диагностировали рак мозга. Ее директор опроверг эту информацию и пообещал, что Заворротнюк сама обо всем расскажет. Позднее стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому в одной из московских клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В среду Заворотнюк пришла в сознание и начала дышать самостоятельно, однако у нее возникли осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности. Сейчас актрису готовят к удалению опухоли.
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