Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк отказалась ложиться в госклинику

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Руководитель отделения в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Николай Коновалов объяснил, почему актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения рака мозга в государственной клинике.

Врач считает, что артистка выбрала частную клинику из-за условий пребывания.

"По сути это хорошая гостиница. <…> Я не критикую эту клинику, но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их — просто нелепо, они вам сами это подтвердят. Хотя хорошие условия тоже немаловажно", – отметил Коновалов в беседе с "КП".

Он добавил, что многие звезды уезжают лечить онкологические заболевания за границу, хотя в России есть высококлассные специалисты.

"По уровню лечения мы находимся на очень высоких позициях, сопоставимых с ведущими мировыми клиниками, что подтверждают авторитетнейшие нейрохирурги из Германии", - заявил Коновалов.

Нейрохирург подчеркнул, что после удаления опухоли Заворотнюк предстоит пройти курсы лучевой и химиотерапии, однако отказался давать прогнозы.

В августе в СМИ появилась информация, что у актрисы диагностировали рак мозга. Ее директор опроверг эту информацию и пообещал, что Заворротнюк сама обо всем расскажет. Позднее стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому в одной из московских клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.