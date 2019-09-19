Верховный суд Абхазии завершил заседание по иску оппозиционера Квицинии

В четверг в 11.00 по местному времени (совпадает с мск) Верховный суд начал разбирательство по иску оппозиционера Квицинии. Суд в третий раз собрался по этому делу. В первый раз в пятницу 13 сентября было предварительное заседание, на котором, в том числе была принята дата основного разбирательства по иску – 17 сентября. Однако в этот день представители Алхаса Квицинии заявили отвод всему составу суда, рассматривающему дело об отмене итогов выборов. После чего очередное заседание было решено провести в четверг, при этом в отводе судей было отказано.