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РИА Новости

Верховный суд Абхазии завершил заседание по иску оппозиционера Квицинии

18:47 19.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлхас Квициния
Алхас Квициния
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алхас Квициния. Архивное фото
СУХУМ, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд Абхазии завершил в четверг вечером заседание по рассмотрению иска проигравшего выборы президента оппозиционера Алхаса Квицинии, требующего признать итоги II тура президентских выборов недействительными, продолжение разбирательства назначено на пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Представитель ЦИК внес в суд ходатайство о привлечении специалиста из России Дениса Дворникова, для участия которого нужно отложить заседание суда до пятницы. Судьи удовлетворили данное ходатайство.
"Ходатайство представителя ответчика... удовлетворить... Предлагаю завершить заседание и встретиться в 11.00 утра (совпадает с мск)", - сказал судья Генри Гамисония.
В четверг в 11.00 по местному времени (совпадает с мск) Верховный суд начал разбирательство по иску оппозиционера Квицинии. Суд в третий раз собрался по этому делу. В первый раз в пятницу 13 сентября было предварительное заседание, на котором, в том числе была принята дата основного разбирательства по иску – 17 сентября. Однако в этот день представители Алхаса Квицинии заявили отвод всему составу суда, рассматривающему дело об отмене итогов выборов. После чего очередное заседание было решено провести в четверг, при этом в отводе судей было отказано.
Алхас Квициния
18 сентября, 16:00РИА Новости
Квициния заявил, что Хаджимба предлагал ему должность вице-премьера
Квициния, проигравший второй тур президентских выборов, 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии. Решение по такому заявлению суд должен вынести в течение 10 дней.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы, она настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
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Президентские выборы в АбхазииАлхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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